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رضا عبدالعال: محمد عبد المنعم أخطأ في التعامل مع أزمته في المنتخب

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ياسر رشاد - القاهرة - انتقد رضا عبدالعال محلل برنامج"البريمو" تصرف محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي وعدم حضوره إلى معسكر المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن قبل مباراتي الرأس الأخضر بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.


وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن محمد عبد المنعم أخطأ في التعامل مع أزمته في المنتخب وبهذا التصرف فهو لا يعلم قيمة منتخب مصر".

وأضاف عبد العال: " محمد عبد المنعم أخطأ بعدم الانضمام للمنتخب الوطني والجيل الحالي من اللاعبين لا يُقدِر قيمة قميص منتخب مصر"

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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