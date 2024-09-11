شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تعود من بوتسوانا بعد نهاية معسكر سبتمبر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تعود اليوم الأربعاء بعثة منتخب مصر من بوتسوانا، بعد انتهاء معسكر الفراعنة خلال التوقف الدولي، والذى خاص خلاله مباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا.

وفاز منتخب مصر على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما مساء الجمعة الماضي باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى بـ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69.



وضمت بعثة منتخب مصر كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد عيد، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور ومصطفى محمد وعمر مرموش للإصابة وخرج أحمد حجازى من القائمة لظروف خاصة.