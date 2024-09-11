والد أشرف داري يكشف تطورات إصابته وموعد مشاركته مع الاهلي

كشف زهير داري والد المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تطورات إصابته وموعد مشاركته مع الأحمر.

وتعاقد الاهلي مع المدافع المغربي أشرف داري قبل عدة أسابيع قادمًا من بريست لتعويض رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.

وكان داري قد تعرض لإصابة في كاحل القدم أثناء تدريبات الإحماء، قبل لقاء المغرب وليسوتو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 مساء يوم الإثنين الماضي.

وقال والد داري خلال تصريحات تليفزيونية: “نجلي سوف يتواجد مع الاهلي فريقه الجديد اليوم الأربعاء”.

وأوضح: “مدافع منتخب المغرب تعرض لإصابة خفيفة و هي التواء في الكاحل، وسوف يغيب لمدة 4 أيام وسيكون متاح بعدها”.

واختتم: “أوجه الشكر إلى جماهير النادي الاهلي، التي حرصت على مساندة نجلي، وسعيد على دعمه منذ اليوم الأول من جانب الجماهير”.

ويستعد فريق الاهلي لخوض مباراة جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل في ذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.