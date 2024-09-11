شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تجرى الاختبارات البدنية للمرشحين للقائمة الدولية 14 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد فاروق، يوم السبت القادم الموافق 14 سبتمبر، موعدا لإجراء اختبار اللياقة البدنية للحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية والدوري الممتاز والمحترفين.

ورغم تعيين محمد فاروق رئيسا للجنة الحكام، أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، أن ما تردد عن رفض البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، تجديد عقده لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن هناك اتجاها لتعيين خبير أجنبى جديد للجنة الحكام فى الموسم الجديد.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات، فى تصريحات تليفزيونية، أن اتحاد الكرة هو من فضل رحيل بيريرا بالتزامن مع انتهاء عقده، بينما لم يتم منعه من التواصل مع الأندية.

وتابع حديثه "يعنى إيه الأندية أو الرابطة تعيّن حكم!، كلام غير منطقى تمامًا، ولو حصل إحنا جبناه ليه، كلامه كان صعب تمامًا، ولو حصل ماينفعش يقعد فى منصبه يوم".

واختتم تصريحاته، بأن ما قاله بيريرا كلام عام، وبالتالى لا بد أن يخرج ليوضح ما قاله بالأسماء إذا كان يمتلك الأدلة والبراهين، متابعًا "اتحاد الكرة كان يوافق على كافة المعسكرات للحكام فى عهد بيريرا".