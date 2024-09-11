شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد أمام المغرب فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب شباب كرة اليد مواليد 2004 بقيادة مديره الفنى طارق محروس نظيره المغربى اليوم، الأربعاء، فى ثالث مواجهات أحفاد الفراعنة فى بطولة أفريقيا بتونس، والمحدد لها الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر الجارى.

ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق الفوز على مالى بضربة البداية بنتيجة 45-18 ،قبل مواجهة غينيا أمس ، بعدما وصلت البعثة إلى تونس السبت، واستقبلت البعثة رانيا حميد، مندوب السفارة المصرية فى تونس، حيث أجرى السفير اتصالا هاتفيا بالبعثة عن طريق مندوب السفارة للاطمئنان عليهم فور الوصول إلى مطار قرطاج.

وتضم قائمة اللاعبين فى هذه البطولة كلا من: يوسف ناجي - يوسف وليد - أحمد عبد الرحيم و حمزة مجدي - محمد مؤمن - محمد عبد الغني - عمر عدلان - محمد وائل - يوسف عبد الغني - زياد حشاد - محمد عدلان - محمد شعبان - مهند خالد عبد الرحيم - معاذ عزب - ياسين محمد - محمود علي.

فيما يفتقد المنتخب جهود 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم بلال إبراهيم مسعود وأحمد حسام وعلي الفولي وفيراس مروان.

يذكر أن منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد توج في مارس الماضي بلقب دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا، بعد الفوز على المنتخب الأول للكونغو الديمقراطية.