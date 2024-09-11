محمد المنياوي: لحظة التتويج بالميدالية الأولمبية لا توصف

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد المنياوي، الحاصل على الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم، فى دورة الألعاب البارالمبية التى أقيمت بباريس، فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجارى، أن لحظة التتويج بالميدالية الأولمبية لا توصف.

وقال المنياوي في المؤتمر الصحفي الذى أقيم بالمركز الأولمبى بالمعادي فور وصول البعثة المصرية البارالمبية إلى القاهرة، أنه سعيد للغاية بالتتويج ورفع علم مصر في باريس، مؤكدا أن الدعم والمساندة التي يلاقاها الأبطال بعد التتويج تزيد من حماسهم لتحقيق إنجازات أخرى، وأضاف أنه لم يكن يتوقع هذا الاستقبال الحافل، وشكر الجماهير على هذا الاستقبال الكبير.

وتمكن أبطال مصر البارالمبيين من التتويج بـ7 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية.

جاءت ميداليات مصر البارالمبية في النسخة الحالية، عن طريق محمد المنياوي وزن 59 كجم ورحاب رضوان وزن 55 كجم اللذان توجا بذهبيتي رفع الأثقال.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق فاطمة محروس وزن 67 كجم ومحمد صبحي وزن 88 كجم في رفع الأثقال.

وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق منتخب الكرة الطائرة جلوس، وصفاء حسن وزن 79 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم في رفع الأثقال.

يذكر أن مصر شاركت في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".