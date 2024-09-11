شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء حسن: سعيدة بالتتويج الأولمبى وشكرا لكل من ساندنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت صفاء حسن، الحاصلة علي الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال وزن 79 كجم، فى دورة الألعاب البارالمبية التى أقيمت بباريس، فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجارى، سعادتها الكبيرة بعد التتويج بالميدالية الأولمبية.

وقالت صفاء حسن في المؤتمر الصحفي الذى أقيم بالمركز الأولمبى بالمعادي فور وصول البعثة المصرية البارالمبية إلى القاهرة، إنها تهدى الميدالية لعائلتها التي ساندتها كثيرا لتصل إلى منصات التتويج، وأهدت الفوز بالميدالية للشعب المصري كله، وأضافت أنها لم تكن تتوقع هذا الاستقبال الحافل، وشكرت الجماهير على هذا الاستقبال الكبير.

وتمكن أبطال مصر البارالمبيين من التتويج بـ7 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية.

جاءت ميداليات مصر البارالمبية في النسخة الحالية، عن طريق محمد المنياوي وزن 59 كجم ورحاب رضوان وزن 55 كجم اللذان توجا بذهبيتي رفع الأثقال.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق فاطمة محروس وزن 67 كجم ومحمد صبحي وزن 88 كجم في رفع الأثقال.

وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق منتخب الكرة الطائرة جلوس، وصفاء حسن وزن 79 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم في رفع الأثقال.

يذكر أن مصر شاركت في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".