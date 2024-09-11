شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدربين محليين يكتبون النجاح خارج القطبين.. أيمن الرمادى أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت البطولات المصرية خلال السنوات القليلة الماضية نجاح كبير من قبل المدربين المحللين وتحقيقهم بعض الإنجازات على مستوى بعض الأندية خارج القطبين الاهلى والزمالك وهذا الامر لم يحدث منذ أكثر من 10 سنوات.

ونرصد لكم بعض المدربين الذين حققوا بعض البطولات والإنجازات خلال السنوات الماضية مع أندية خارج القطبين الاهلى والزمالك والتي جاء في مقدمتهم :

أيمن المزين

تمكن أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا من حصد لقب بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة مرتين على التوالي الموسم الحالي والماضى وتحقيق بعض النتائج الإيجابية أيضا على مستوى الدورى الممتاز.

عبد الحميد بسيونى

حقق عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش البطولة الأولى في تاريخ النادى منذ تأسيسه وهو لقب بطولة كأس السوبر المحلى 2021 والاستقرار والنتائج الإيجابية للفريق الفترة الماضية.

مجدى عبد العاطى

لفت مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد أنظار متابعى كرة القدم عقب تقديم فريقه أداء متميز في السنة الأولى له عقب الصعود الى الدورى الممتاز الموسم الماضى وتحقيق المركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة والوصول الى المباراة النهائية من عمر بطولة كأس مصر.

طارق مصطفى

نجح طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلى من إنقاذ الفريق من المنافسة على الهبوط وتحقيق بعض النتائج الجيدة من عمر بطولة الدورى الممتاز الموسم الماضى.