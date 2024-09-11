آخر تطورات إصابة عمر مرموش

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني تفاصيل إصابة اللاعب الدولي المصري عمر مرموش، التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في المباراة التي جمعته مع منتخب كاب فيردي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الألماني أن مرموش يعاني من إصابة طفيفة في الركبة، وقد تم استبعاده مؤقتًا من التدريبات الجماعية للفريق، حيث تدرب منفردًا يوم الثلاثاء، مع متابعة حالته من قِبل الطاقم الطبي.

وأكد فرانكفورت أنه يأمل في أن يتمكن اللاعب من اللحاق بمباراة الفريق المقبلة ضد فولفسبورج، المقرر إقامتها يوم السبت ضمن منافسات الدوري الألماني.

مرموش تعرض للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى من التصفيات، وبسبب هذه الإصابة، غاب مرموش عن مباراة منتخب مصر الثانية ضد بوتسوانا في التصفيات.

مصر تهزم بوتسوانا برباعية

وفي تلك المباراة، التي أقيمت على ملعب بوتسوانا، حقق المنتخب الوطني فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف دون مقابل، سجل محمود حسن "تريزيجيه" ثنائية في الشوط الأول بالدقيقتين 5 و29، فيما أضاف محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 56، واختتم مصطفى فتحي التسجيل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

بهذا الفوز، تصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما بقي بوتسوانا في المركز الثالث بدون أي نقاط.