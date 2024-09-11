خلافات داخل الزمالك حول الصفقات وغرامة جديدة من الفيفا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود خلاف داخل نادي الزمالك حول التعاقد مع الجامبي مودو بارو والبولندي كونراد ميشالاك.

وأوضح الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور مع خالد الغندور" أن هناك انقساماً بين المسؤولين في النادي، حيث يرغب جزء منهم في التعاقد مع كونراد ميشالاك، بينما يميل الفريق الآخر إلى التعاقد مع مودو بارو.

وأكد الغندور أن المدير الفني للفريق، جوزيه جوميز، يفضل التعاقد مع بارو لقناعته بقدراته الفنية العالية. وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن الصفقات سيتم اتخاذه خلال الساعات المقبلة.

غرامة جديدة من الفيفا

وفي سياق آخر، كشف الغندور عن غرامة جديدة وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على نادي الزمالك بسبب اللاعب الغاني السابق بنجامين أشيمبونج.

وخلال البرنامج، أوضح أن الزمالك تلقى خطاباً رسمياً من الفيفا يخطره بتوقيع غرامة مالية قيمتها 175 ألف دولار لصالح أشيمبونج، كجزء من مستحقاته المتأخرة.

وأضاف الغندور أن الفيفا منح نادي الزمالك مهلة 30 يوماً لسداد قيمة الغرامة، وذلك لتجنب العقوبات التي قد تشمل منع النادي من تسجيل لاعبين جدد في الفترة المقبلة.