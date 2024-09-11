ناقد رياضي: علاقة حسام حسن مع الأهلي ليست على مايرام

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن علاقة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مع جماهير الأندية خصوصا الأهلي ليست على ما يرام، لكن المنتخب الوطني قدم مستوى جيد أمام بوتسوانا وكل اللاعبين ظهروا بحالة جيدة، خصوصا صلاح وتريزيجيه.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على شاشة قناة etc: "تصريحات اللاعبين جيدة، بما فيهم خالد صبحي الذي أكد أنه حصل على ثقة المدير الفني وأنه ليس (سد خانة) بل انضمامه جاء من أجل تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، وكذلك أسامة فيصل الذي أبدى سعادته باللعب بشكل أساسي وأنه ليس تحت الاختبار، وهو ما يؤكد بأن حسام حسن يعامل اللاعبين نفسيا بشكل جيد".

وأضاف: "منتخب مصر قدم مستوى جيد في اجمالي المباراة، وخطوة ايجابية في الطريق الصحيح، ولن نبالغ في وصف الانتصار على بوتسوانا لكن نتحدث فقط عن وجود عدة ايجابيات".

وأكمل: "حسام حسن عليه النزول بمعدل الأعمار خلال المرحلة المقبلة مع عدم وجود خلل في أداء منتخب مصر، ومن الأمور الإيجابية المشاركة لعدد من العناصر الجديدة، بالإضافة لضرورة وجود لاعبين شباب مع اراحة بعض اللاعبين المحترفين خارجيا في لقاءات سهلة".

وواصل: "بنشرقي استغل اسم نادي الزمالك، من أجل الحصول على عرض مالي كبير وانتقل في النهاية لنادي الريان القطري، ولازال هناك خلاف على بعض الصفقات الجديدة في الزمالك".