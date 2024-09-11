وليد الحديدي يعدد مكاسب مباراتي مصر مع كاب فيردي وبوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن منتخب مصر اكتسب بعض الإيجابيات في مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا، ومنها مشاركة بعض اللاعبين الجدد مثل خالد صبحي، بالإضافة لوجود لاعبين شباب مثل كوكا ومحمد شحاتة وإبراهيم عادل.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على شاشة قناة etc: "لابد من وجود لاعبين قادرين على اللعب في أكثر من مركز، بالإضافة لاستمرار مزيد من الدفع بالعناصر الجديدة لتجديد دماء منتخب مصر، ولابد من تواجد عدد أكبر في مباريات التصفيات، من اجل مشوار أمم إفريقيا وكأس العالم".

وأضاف: "هناك تطور واضح في شخصية رامي ربيعة، فهو يمتلك امكانيات رائعة، لكنه في الموسم الماضي تحول إلى مدافع "ثقيل"، ويجيد الخروج بالكرة بشكل جيد، وساعد الأهلي ومنتخب مصر حاليا مع حسام حسن، واليوم يصنع ويسجل مع المنتخب، وهو أمر إيجابي للغاية، كان يضيع امكانياته في بعض الأخطاء البسيطة، ولكنه بدأ يتلافي تلك الأمور، واصبح من أهد المدافعين في افريقيا، وسعيد بتطور اللاعب، واصبح يمتلك الحماس والقدرة على القيادة".

وأشار إلى أن أرون بوبيندزا كان من الصفقات القوية، لدعم فريق الزمالك ورفع كواليتي الفريق، وكانت أسهل بمراحل من محمد علي بن رمضان المرتبط بعقد سارٍ مع نادي فرينكفاروزي المجري.

وأوضح: "المهاجم الجابوني لديه ستايل مميز، وقادر على اللعب في الهجوم والجناح، والزمالك حتى الآن لم يحسم ضم بوبيندزا".