إيهاب الكومي: أزمة حجازي انتهت.. والروح مميزة مع حسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخبنا الوطني في بوتسوانا سعادته بنجاح الفراعنة في تحقيق فوزه الثمين على بوتسوانا برباعية نظيفة امس في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا المغرب ٢٠٢٥.

اضاف الكومي في تصريحات اعلامية عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي آن المنتخب حقق نتيجة جيدة جدا وقطع خطوة مهمة في مشوار التأهل إلي أمم أفريقيا.

وأوضح : الروح الجماعية كانت رائعة في معسكر المنتخب واجهضت اي شائعات بشأن وجود أي خلافات داخل معسكر المنتخب وثمنت قوة العلاقة بين الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وجميع اللاعبين.

وأوضح أن الحالة داخل المعسكر كانت عظيمة للغاية وهو ما ترتب عليه الفوز في مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

وقال : أزمة احمد حجازي انتهت تماما وأصبحت ماضي وباب المنتخب مفتوح أمام الجميع.

وأوضح : هناك تنسيق مستمر بين الجهاز الطبي للمنتخب وجميع اللاعبين والأجهزة الطبية للأندية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع خاصة واننا في بداية الموسم.