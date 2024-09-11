سلة الاتحاد السكندري تشارك في بطولة النخبة بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الاستاذ محمد مصيلحي على مشاركة الفريق الأول لكرة السلة في بطولة النخبة لكرةةالسلة بالإمارات في الفترة من ١٩ سبتمبر إلى ٢٥ سبتمبر الجاري استعدادا للمشاركة في بطولة الاندية العربية لكرة السلة والتي تستضيفها الاسكندرية في الفترة من ١ اكتوبر إلى ١٢ اكتوبر المقبل .

و من المنتظر ان يشارك في البطولة مجموعة من اقوى اندية الدول العربية وهم الحكمة اللبناني و الكويت الكويتي و الفتح المغربي و البشاير العماني و الكرخ العراقي والوحدة الإماراتي إلى جانب نادي الاتحاد السكندري .

ومن المنتظر ان يتم تقسيم الاندية المشاركة في البطولة على مجموعتين ويصعد الفريقين الاول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي .

وكانت قرعة بطولة الاندية العربية لكرة السلة قد أقيمت اليوم وتم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة على أربعة مجموعات على النحو التالي :

المجموعة الاولى : الاتحاد السكندري و الانطوني اللبناني و جمعية سلا المغربي و الوحدة الإماراتي.

المجموعة الثانية : العربي القطري و سموحة المصري و الشارقة الإماراتي و كاظمة الكويتي .

المجموعة الثالثة : بيروت اللبناني و السيب العماني و القادسية الكويتي و البطائح الإماراتي.

المجموعة الرابعة : الغرافة القطري والترجي دارية و سبورتنج النصري و شعب حضرموت اليمني.