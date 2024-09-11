"الأمير هاري" يحتفل بـ"المئوية الدولية" بثنائية في مرمى فنلندا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: احتفل قائد منتخب إنكلترا هاري كاين بخوضه مباراته رقم 100 على الصعيد الدولي بتسجيله ثنائية المباراة في مرمى فنلندا ليحقق الانكليز فوزهم الثاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية (المستوى الثاني) ضمن دوري الامم الاوروبية.

وقبل انطلاق المباراة تم تكريم كاين هداف منتخب انكلترا ونادي بايرن ميونيخ الالماني من خلال تقديم هدية له برفقة زوجته واولاده لهذه المناسبة.

ويعتبر كاين حامل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية لإنكلترا بعد تسجيله 68 هدفا بينها 22 من ركلة جزاء في 100 مباراة، ليصبح أمير الهدافين في تاريخ الكرة الانكليزية.

وبات كاين عاشر لاعب في تاريخ منتخب انكلترا يتخطى حاجز المئة مباراة. اما الرقم القياسي المطلق بحوزة حارس إنكلترا السابق بيتر شيلتون مع 125 مباراة.

كما تم تكريم مدرب منتخب انكلترا السابق السويدي سفن غوران اريكسون الذي كان أول مدرب اجنبي يستلم تدريب منتخب الاسود الثلاثة وذلك بعد وفاته الشهر الماضي عن 76 عاما.

وخاض المنتخب الإنكليزي ثاني مباراة رسمية بإشراف مدربه الموقت لي كارسلي الذي استلم المهمة خلفا لغاريث ساوثغيت، وكان حقق الفوز على جمهورية ايرلندا خارج قواعده 2-0 الاسبوع الماضي في مباراته الاولى.

سيطر المنتخب الانكليزي على مجريات الشوط الأول تماما وسدد كاين كرة قوية من 20 مترا لكن حارس فنلندا لوكاس هراديكي بعد مرور 21 عاما.

وظن كاين انه سجل هدف السبق عندما تلقى كرة عرضية من بوكايو ساكا وسدد برأسه داخل الشباك لكنه كان متسللا (23).

وتألق هراديكي بالتصدي لضربة مقصية رائعة لكاين في مطلع الشوط الثاني (56)، لكنه وقف عاجزا امام الاخير الذي سدد كرة في شباكه بعدها بثوان قليلة مفتتحا التسجيل.

وبات كاين ثالث لاعب في تاريخ انكلترا يسجل خلال مباراته الرقم مئة بعد بوبي تشارلتون عام 1970 في مرمى ايرلندا، ثم واين روني عام 2014 في مرمى سلوفينيا.

وسجل كاين هدفه الثاني اثر تمريرة من البديل نوني مادويكي ليتابع الكرة داخل الشباك (76).