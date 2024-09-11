شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومي: أزمة حجازى فى المنتخب انتهت.. والروح مميزة مع حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس بعثة منتخبنا الوطني في بوتسوانا، سعادته بنجاح الفراعنة في تحقيق فوزه الثمين على بوتسوانا برباعية نظيفة أمس فى الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا المغرب 2025.

وحقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وأضاف الكومي في تصريحات إعلامية عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي أن المنتخب حقق نتيجة جيدة جدا وقطع خطوة مهمة في مشوار التأهل إلي أمم أفريقيا.

وأوضح: "الروح الجماعية كانت رائعة في معسكر المنتخب وأجهضت أى شائعات بشأن وجود أي خلافات داخل معسكر المنتخب، وثمنت قوة العلاقة بين الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وجميع اللاعبين.

وأوضح أن الحالة داخل المعسكر كانت عظيمة للغاية وهو ما ترتب عليه الفوز في مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا. وقال: "أزمة احمد حجازي انتهت تماما وأصبحت ماضي وباب المنتخب مفتوح أمام الجميع".

وأوضح: "هناك تنسيق مستمر بين الجهاز الطبي للمنتخب وجميع اللاعبين والأجهزة الطبية للأندية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع خاصة واننا في بداية الموسم".