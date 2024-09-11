شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد انتهاء الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، على ملعب فرانسيستون في بوتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وفي اللقاء الآخر، فاز منتخب كاب فيردي على ضيفه منتخب موريتانيا بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية استاد الملعب الوطني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

بهذه النتيجة يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويحل كاب فيردي ثانيا برصيد 3 نقاط، خلفه موريتانيا بنفس الرصيد، بينما يحتل بوتسوانا المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- منتخب مصر 6 نقاط

2- كاب فيردي 3 نقاط

3- منتخب موريتانيا 3 نقاط

4- منتخب بوتسوانا 0