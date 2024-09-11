الارشيف / اخبار الرياضه

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن أرون بوبيندزا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الجديدة الجابوني أرون بوبيندزا.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه "ستاد المحور": "الزمالك قد يتعاقد مع لاعب أجنبي مفاجأة بعد عدم اقتناع مجلس الإدارة باللاعب بوبيندزا لأنه غير ملتزم".

وأعلن الزمالك الحصول على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب الجابوني، تمهيدا لانضمامه إلى الفريق، خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

"حاجة تكسف وتزعل".. تعليق نارى من نجم الزمالك السابق على ما حدث في صفقة بوبيندزا

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا