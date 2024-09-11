الرأس الأخضر تؤكد صدارة مصر للمجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وفاز منتخب الرأس الأخضر على نظيره موريتانيا بثنائية نظيفة في الملعب الوطني.

سجل هدف الرأس الأخضر الأول، ريان مينديز في الدقيقة 28.

سجل هدف الرأس الأخضر الثاني، ريان مينديز في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز أكد منتخب الرأس الأخضر صدارة الفراعنة للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد انتهاء الجولة الثانية

1.مصر - 6 نقاط

2.الرأس الأخضر - 3 نقاط

3.موريتانيا - 3 نقاط

4.بوتسوانا - دون نقاط

اقرأ أيضًا:

تريزيجيه يروي حيلة استخدمها للمشاركة مع منتخب مصر أثناء إصابته

بكلمات مؤثرة.. أكرم توفيق يودع محمود متولي بعد رحيله عن الأهلي