إبراهيم حسن يتحدث عن وصول محمد صلاح للمباراة الـ100

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، عن وصول محمد صلاح للمباراة الدولية رقم 100 مع الفراعنة، مشيرا إلى أنه يتمنى له المزيد.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تبرع قناة أون تايم سبورتس: "أبارك لمحمد صلاح لوصوله لـ100 مباراة دولية وكان من الرائع أن يحقق هذا الرقم المميز مع هذا الانتصار الكبير".

وأضاف "هو لاعب رائع ومهم للمنتخب وأتمنى أن تستمر مسيرته الدولية حتى 200 مباراة".

وحقق منتخب مصر الفوز على بوتسوانا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

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