الفيفا يفرض على الزمالك عقوبة مالية.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

أبلغ اتحاد الكرة المصري لكرة القدم نادي الزمالك بوصول خطاب من "الفيفا" بفرض عقوبة مالية بسبب تأخر مستحقات الغاني أتشيمبونج.

وقال مصدر لـ "الخليج 365" إن الاتحاد الدولي لكرة القدم ألزم نادي الزمالك بدفع مبلغ 200 ألف دولار لمصلحة الغاني أتشيمبونج، بسبب التأخير في دفع قسط اللاعب الأخير من مستحقاته المادية، والذي كان مقررا له شهر أبريل الماضي.

وأوضح المصدر أن مستحقات اللاعب الغاني أصبحت كالتالي، 115 ألف دولار القسط الأساسي + 85 ألف دولار غرامة تأخير.

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