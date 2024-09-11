صدمة في الزمالك قبل مباراة جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

وقع الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” غرامة مالية اليوم الثلاثاء على نادي الزمالك، حيث بات مهددًا بإيقاف القيد مجددًا، وذلك بسبب لاعبه السابق.

وتلقى نادي الزمالك خطابًا من الفيفا يفيد بتغريمه مبلغ 200 ألف دولار بسبب التأخر فى سداد القسط الأخير المستحق للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى السابق.

وأخطر فيفا الأبيض بتوقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار بسبب عدم سداد القسط الأخير لأشيمبونج والبالغ 115 ألف دولار، والتي كات من المفترض سدادها فى شهر أبريل الماضى.

ومنح فيفا الزمالك مهلة 30 يومًا لسداد قيمة الغرامة الموقعة عليه، وفى حالة عدم السداد فى خلال الـ30 يومًا يتم توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة على القلعة البيضاء.

وكان الأبيض قد أنهى اجراءات إيقاف القيد خلال الفترة القليلة الماضية، بعدما قام بسداد مستحقات البرتغالي جوسفالدو فيريرا.