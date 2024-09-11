الأهلي يجهز مفاجأة للشناوي عقب السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لم يحدث أي جلسات بين الأهلي ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، مؤخرًا لتجديد عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يفتح ملف تجديد عقد الشناوي، عقب مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي".

يذكر أن أمير هشام أكد منذ أسبوعين، أن النادي الأهلي سوف يمنح الشناوي، العقد الأعلى من ناحية الراتب في تاريخ النادي، للاعب محلي.

في سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لملاقاة نظيره جورماهيا الكيني في ذهاب دور ال 32 من مسابقة دوري ابطال افريقيا مساء يوم الاحد المقبل.



وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى كينيا .

وحرص طارق قنديل على التواصل مع السفير المصري المصري في كينيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وكذلك التنسيق الكامل مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.