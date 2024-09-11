الزمالك يقترب من ضم البولندي كونراد

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من التعاقد مع الجناح البولندي كونراد ميشالاك، لاعب أبها السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكشفت تقارير صحفية أن الزمالك أتم اتفاقه مع إدارة أبها السعودي، من أجل استعارة اللاعب البولندي لمدة موسم.

وأشارت إلى أن العقد الذي يريد إبرامه الزمالك يتواجد به بند أحقية شراء، حيث يحق للزمالك تفعيله في حالة قدم صاحب ال 26 عامًا مستويات مميزة.

وكان الزمالك قد نجح في التعاقد مع عددًا من اللاعبين على رأسهم المهاجم الفلسطيني عمر فرج والظهير الأيسر بنتايك وحصوله على البطاقة الدولية للمهاجم الجابوني آرون سالم بوبيندزا، بالإضافة إلى ضم محمد حمدي على سبيل الإعارة لمدة موسم.