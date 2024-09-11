أمير هشام: الونش رفض نزول تدريبات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، طلب من محمود الونش مدافع الفريق، النزول للتدريبات عقب تعافيه من الرباط الصليبي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب يفضل السفر لألمانيا من أجل الاطمئنان على شفائه تمامًا وفوجئ بتجاهل المسئولين لطلبه بالسفر ولكن خلال الساعات الماضية حدث تواصل لكل الأزمة وسفره سريعًا".

في سياق متصل ‏أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب اجتاز الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصوله إلى القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز رحب بالتعاقد مع اللاعب بعد متابعته في الفترة الماضية.‏