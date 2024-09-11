ألمانيا تتعادل مع هولندا في دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مواجهة المنتخب الألماني أمام نظيره الهولندي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.



تقدن ريندرس للمنتخب الهولندي في الدقيقة الثانية من الشوط الأول من المباراة، بينما تعادل دينيز أونديف للمنتخب الألماني في الدقيقة 38.

فيما سجل جوشو كيميتش هدف التقدم للماكينات الألمانية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما تعادل منتخب هولندا في الدقيقة 50 من خلال اللاعب دينزل دومفريس، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

بهذه النتيجة، يتصدر المنتخب الألماني مجموعته برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب هولندا في الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، لكن الماكينات تتصدر بفارق الأهداف.

فيما يأتي منتخب البوسنة والهرسك في المركز الثالث بنقطة واحدة، ويتزيل منتخب هنجاريا الترتيب بنقطة واحدة أيضًا.