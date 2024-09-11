رضا عبدالعال: منتخب بوتسوانا "متواضع فنيًا" وفرطنا في فوز تاريخي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا عبدالعال محلل برنامج"البريمو" أن منتخب مصر حقق فوزاً سهلاً على منتخب بوتسوانا في مباراة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن منتخب بوتسوانا "متواضع فنيًا" ومنتخب مصر فرط في فوز تاريخي على بوتسوانا وكان من الممكن زيادة الأهداف إلى ٨ أهداف".

وأضاف:" منتخب مصر كان قادراً على تحقيق فوز تاريخي على منتخب بوتسوانا في في مباراة المنتخبين اليوم بالتصفيات الإفريقية ".

يذكر أن المنتخب المصري يحتل صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب موريتانيا في المركز الثاني بثلاثة نقاط

فيما يحتل منتخب بوتسوانا ثالث ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويتزيل منتخب الرأس الأخضر الترتيب بدون رصيد من النقاط.

