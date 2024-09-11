عصام مرعي: المنتخب تفوق على نفسه في مباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عصام مرعي نجم فريق الزمالك السابق أن المنتخب الوطني قدم مباراة قوية أمام منتخب بوتسوانا اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية واستحق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

وقال عصام مرعي نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن تفوق على نفسه في مباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا وحقق انتصارين متتاليين ".

وأشار إلى منتخب مصر يسير بخطى ثابتة في مشوار التصفيات الإفريقية سواء كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن المنتخب المصري يحتل صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب موريتانيا في المركز الثاني بثلاثة نقاط

فيما يحتل منتخب بوتسوانا ثالث ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويتزيل منتخب الرأس الأخضر الترتيب بدون رصيد من النقاط.

