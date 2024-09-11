تعرف على موقف مجموعات التصفيات الأسيوية لكأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مساء الثلاثاء الجولة الثانية من المرحلة الثانية لتصفيات القارة الاسيوية لكاس العالم ٢٠٢٦ حيث أقيمت تسعة مباريات في المجموعات الثلاث للتصفيات التي ستحدد ممثلي القارة الأسيوية في كأس العالم الذي سيقام بأستضافة مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية و المكسيك و كندا.

وينص نظام تصفيات كأس العالم عن القارة الاسيوية على صعود المنتخبين صاحبي المركز الأول والثاني في المجموعات الثلاث و يتأهل المنتخبين صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة التي ستقام على مجموعتين يتأهل صاحبي الصدارة إلى النهائيات بينما سيلعب صاحبي المركز الثاني في كل مجموعة والفائز بها سيشارك في التصفيات العالمية.

في المجموعة الاولى تصدر منتخب منتخب ايران المجموعة مشاركة مع منتخب أوزبكستان برصيد ستة نقاط حيث فاز منتخب ايران على منتخب الامارات في ابوظبي بهدف مقابل لاشىء بينما فاز منتخب أوزبكستان على منتخب قرقيزستان بملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما واصل منتخب قطر نتائجه الضعيفة بالتعادل مع كوريا الشمالية في بيونج يانج بهدفين لكل فريق .

في المجموعة الثانية نجح منتخب كوريا الجنوبية في استعادة التوازن بعد التعادل في الجولة الاولى امام منتخب فلسطين بهدف لكل فريق في الجولة الاولى حيث حقق فوزا كبيرا على منتخب سلطنة عمان بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما نجح منتخب الاردن في حصد النقاط الثلاث بالفوز على منتخب فلسطين بثلاثة أهداف مقابل هدف كما عاد منتخب العراق بنقطة ثمينة بعد التعادل السلبي مع المنتخب الكويتي على ستاد جابر الأحمد بالكويت ليتساوي منتخبات كوريا الجنوبية و العراق والاردن في المركز الأول برصيد أربعة نقاط .

المجموعة الثالثة شهدت تألق جديد للمنتخب الياباني الذي أكد على صدارته للمجموعة بفوز كاسح على منتخب البحرين في المنامة بخمسة اهداف بينما خطف منتخب المملكة العربية السعودية فوزا صعبا في الدقيقة على المنتخب الصيني على ملعبه بمدينة داليان بهدفين لهدف اما منتخب إندونيسيا فقد نجح في تحقيق نتيجة جديدة لافتة بالتعادل السلبي مع منتخب أستراليا في جاكارتا.