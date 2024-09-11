شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: سعيد بالفوز على بوتسوانا واكتسبنا لاعبين جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب الوطنى، عن سعادته بفوز الفراعنة برباعية نظيفة خارج ملعبه على بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب العام المقبل.

وأضاف إبراهيم حسن فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى نجح في وضع الخطة والتشكيل المناسب للمباراة، واستطاع أن يكتسب بعض اللاعبين الجدد مثل خالد صبحى وأسامة فيصل، وستكون ذخيرة للفريق خلال الفترة المقبلة.

وعن الأزمة التي حدثت بتأخر وصول بوتسوانا شدد إبراهيم حسن أنهم وافقوا على التأجيل بهدوء وسكينة بالرغم من أن ذلك أدى لوجود اضطراب في برامج اللاعبين خاصة المحترفين المرتبطين بتوقيتات معينة في العودة، بالإضافة للاعبين المحليين المرتبطين أيضا بمباريات أفريقية مع فرقهم.

واختتم مدير الكرة حديثه أنه راض عن المعسكر الحالي بعد الفوز في الجولتين الأولى على كاب فيردى بثلاثية وعلى بوتسوانا برباعية، مهنئا في النهاية محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول بوصوله للمباراة رقم 100 في مسيرته الدولية.