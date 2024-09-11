شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استقبال البعثة المصرية البارالمبية فور الوصول لمطار القاهرة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

حظى أبطال البعثة المصرية البارالمبية باسقبال رسمي كبير في مطار القاهرة، بعد نجاحهم في الحصول على 7 ميداليات بارالمبية خلال بارالمبياد باريس 2024.

وتمكن أبطال مصر البارالمبيين من التتويج بـ7 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية.

جاءت ميداليات مصر البارالمبية في النسخة الحالية، عن طريق محمد المنياوي وزن 59 كجم ورحاب رضوان وزن 55 كجم اللذان توجا بذهبيتي رفع الأثقال.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق فاطمة محروس وزن 67 كجم و محمد صبحي وزن 88 كجم في رفع الأثقال.

وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق منتخب الكرة الطائرة جلوس، و صفاء حسن وزن 79 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم في رفع الأثقال.

يذكر أن مصر شاركت في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".



الأبطال لحظة الوصول لمطار القاهرة بعد العودة من باريس



محمد صبحي لحظة الوصول لمطار القاهرة بعد العودة من باريس



الوزير في استقبال الأبطال لحظة الوصول لمطار القاهرة بعد العودة من باريس



المنياوي لحظة الوصول لمطار القاهرة بعد العودة من باريس



لحظة الوصول لمطار القاهرة بعد العودة من باريس



أبطال البارالمبياد لحظة الوصول لمطار القاهرة بعد العودة من باريس