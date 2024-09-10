هيثم فاروق: "محمد صلاح سيكسر رقم حسام حسن عاجلًا أم آجلًا"

ياسر رشاد - القاهرة - علق لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق هيثم فاروق، على فوز الفراعنة على بوتسوانا برباعية نظيفة، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.



وتحدث هيثم فاروق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة بي ان سبورتس، حيث قال: "بكل تأكيد، حسام حسن نجح في فرض شخصيته على المنتخب وعلى المنافس، وقيمة حسام حسن في التحضير الجيد للمباراة، يُجيد قراءة المباراة ووضع العناصر المناسبة".

وأوضح: "بالطبع، لدي حالة حزن عندما يُقال إن حسام مدرب حماسي فقط، لكنه مدرب تكتيكي، ويظهر عمله في الكرات الثابتة، والتغييرات لها أثر إيجابي".

وأكمل: "أكثر ما يُسعدني اليوم هو تسجيل محمد صلاح هدفا اليوم، لأن البعض الذي يصطاد في الماء العكر يقول إن طريقة حسام حسن تُحجم صلاح، أو مشاركة زيزو تحجم صلاح، وهذا غير صحيح".

وعن تحطيم محمد صلاح رقم حسام حسن التاريخي مع الفراعنة، قال: "آجلًا أم عاجلًا سيقوم صلاح بكسر الرقم التاريخي لـ حسام حسن مع منتخب مصر، حسام قدم خدمات كثيرة وصنع تاريخا مع منتخب مصر، لكن يبقى صلاح لا يُقارن".

وأتم هيثم فاروق تصربحاته: "يوجد بعض الأخطاء ارتكبت من جانب المدافعين والشناوي، لكن هذا وارد، في النهاية نحن فزنا برباعية بدون مُقابل ولن يتذكر أحد الأخطاء، لكن علينا أن نتعلم من أخطائنا".

