مصر على رأس ترتيب مجموعتها بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع المنتخب المصري الأول لكرة القدم، تحقيق فوز كبير على نظيره البوتسواني بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.



ونجح المنتخب النصري بفضل هذا الفوز في تصدر مجموعته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بعدما حقق فوزين متتالين.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب الرأس الأخضر أمام نظيره الموريتاني في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

يحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب موريتانيا في المركز الثاني بثلاثة نقاط

فيما يحتل منتخب بوتسوانا ثالث ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويتزيل منتخب الرأس الأخضر الترتيب بدون رصيد من النقاط.