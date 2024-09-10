منتخب إنجلترا يفوز على فنلندا بثنائية هاري كين

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب إنجلترا من تحقيق فوزا كبيرا ومهما على نظيره منتخب فنلندا بهدفين نظيفين في اللقاء المثير الذي جمعهم منذ قليل بستاد ويمبلي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ملخص مباراة إنجلترا وفنلندا

وبدأت أحداث مباراة إنجلترا وفنلندا برتم هادئ نسبيا وكانت هناك أفضلية واضحة من جانب إنجلترا.

وسجل هاري كين الهدف الأول في الدقيقة 24 ولكن تم الغاؤه للتسلل وحاول منتخب فنلندا من خطف اولي أهداف المباراة ولكن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل هاري كين الهدف الأول في الدقيقة 57 صنعه له ترنت الكسندر ارنولد وعاد هاري كين بالهدف الثاني لانجلترا في الدقيقة 76 بتمريرة رائعة لزميله نوني مادويكي.

وحاول منتخب فنلندا تسجيل هدف أول له ولكن لم ينجح لتألق الدفاع وبيكفورد وانتهت المباراة بفوز إنجلترا بهدفين دون رد.



ترتيب مجموعة منتخب إنجلترا ومنتخب فنلندا

المركز الأول- اليونان ست نقاط

المركز الثاني- إنجلترا ست نقاط

المركز الثالث- ايرلندا بدون نقاط

المركز الرابع- فنلندا بدون نقاط

