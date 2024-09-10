تشييع والدة الكابتن ايمن الرمادي غدا في الفيوم

ياسر رشاد - القاهرة - تشيع عقب صلاة ظهر غد الاربعاء جنازة والدة الكابتن ايمن الرمادى المدير الفنى لنادى سيراميكا فى مسقط رأسه بقرية العجميين بالفيوم .

كان" الرمادي"، المدير الفني لنادي سيراميكا، قد اعلن مساء اليوم وفاة والدته، ، بعد صراع طويل مع المرض.

عزاء نجوم الرياضة

وحرص عدد من نجوم الرياضة على توجيه واجب العزاء إلى أيمن الرمادي في وفاة والدته.

كما قام نادي سيراميكا كليوباترا بنعي أيمن الرمادي في وفاة والدته ,وسوف تُقام صلاة الجنازة على جثمان والدة، "الرمادي" ، غدا الاربعاء عقب صلاة الظهر بالمسجد الكبير بقرية العجميين بمركز ابشواي بالفيوم والدفن بمقابر العائلة.

مما يذكر ان الكابتن ايمن الرمادى كان لاعبا فى فريق الفيوم وانضم لعدد من فرق الدورى الممتاز وخاض نهائى كأس مصر مع فريق اسوان ضد النادى الاهلى فى منتصف التسعينات وانتهى اللقاء بفوز الاهلى بهدف للاشئ وقد مارس التدريب فى دورى الامارات وحصل على احسن مدرب اكثر من مرة وعاد من عامين للدورى المصرى وتولى تدريب فريق اسوان ثم سيراميكا.