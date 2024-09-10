شكرا لقرائتكم خبر عن سجل مميز لمنتخب مصر مع حسام حسن في 4 مباريات رسمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم منتخب مصر مع حسام حسن مستويات مميزة في المباريات الرسمية أخرها فوزه العريض على بوتسوانا، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

بهذه النتيجة، يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، قبل مباراة الجولة الثانية التي تجمع موريتانيا بكاب فيردي.