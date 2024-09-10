شكرا لقرائتكم خبر عن سجل مميز لمنتخب مصر مع حسام حسن في 4 مباريات رسمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم منتخب مصر مع حسام حسن مستويات مميزة في المباريات الرسمية أخرها فوزه العريض على بوتسوانا، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
بهذه النتيجة، يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، قبل مباراة الجولة الثانية التي تجمع موريتانيا بكاب فيردي.
وضم تشكيل المنتخب في حراسة المرمى: "محمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد هاني، وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، والهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أسامة فيصل، محمد صلاح".
وخاص منتخب مصر مع حسام حسن أربعة مباريات رسمية، حقق الفوز في ثلاثة منها وتعادل في مباراة ولم يتلقى أي هزيمة.
وجاءت مباريات الفراعنة الرسمية تحت قيادة حسام حسن كالتالى..
اللقاء الأول : مصر 2-1 بوركينا فاسو
اللقاء الثاني : مصر 1-1 غينيا بيساو
اللقاء الثالث : مصر 3-0 كاب فيردي
اللقاء الرابع : مصر 4-0 بوتسوانا
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