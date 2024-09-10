شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقي المنتخب الوطني، نظيره موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب، وذلك بعد الفوز على بوتسوانا برباعية دون رد.

من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وموريتانيا، يوم 7 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهله لكأس الأمم، ويقع الفراعنة في المجموعة الثالثة، التي تضم معه منتخبات كاب فيردي، وبوتسوانا، وموريتانيا.

حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

بهذه النتيجة، يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، قبل مباراة الجولة الثانية التي تجمع موريتانيا بكاب فيردي.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بعد انفراد تام من محمد صلاح ليسدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعة إلى تريزيجيه الذي استلم الكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 55، جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد حمدي لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع صنع بدلاء حسام حسن الفارق بتسجيل الهدف الرابع، عن طريق مصطفى فتحي بعد تمريرة سحرية من إبراهيم عادل.