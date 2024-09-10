شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينتظم فى مران الأهلي بعد جلسة كولر والان مع تفاصيل الخبر

انتظم محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي في مران فريقه الذي أقيم مساء اليوم علي ستاد مختار التتش بعدما عقد اللاعب جلسة مع مدربه السويسري مارسيل كولر شرح له خلالها اسباب غيابه عن مران الأمس.

وغاب كهربا عن مران الأهلي أمس بسبب ظروف مرض والدته وقرر سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة توقيع عقوبة مالية علي اللاعب وفقا للائحة.

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك في الثالثة عصر الأحد المقبل على ملعب نيايو الوطني بذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.