شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يوجه رسالة لإيهاب جلال عبر الخليج 365: هذا ما يعيشه المدربون والان مع تفاصيل الخبر

وجه علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، رسالة إلى إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي، متمنياً له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي مر بها مؤخراً.

وقال علي ماهر في تصريحات على هامش زيارته لـ ”الخليج 365”: أتمنى ربنا يرجعه بالسلامة مدرب قدير ومحترم.

أضاف المدير الفني للنادي المصري: "هذا ما يعيشه المدرب من ضغوطات، مدرب شغال وبيضحي وشقيان وانت قاعد تتكلم وتقطع فيه وانت مش عارف حاجة، محدش عايش اللي عايش فيه المدير الفني الموضوع صعب، الواحد بيبقى قليل في الكلام لأنك مش هتقعد ترد على الناس بترد في الملعب".

وكشف علي ماهر، خلال زيارته، أن ”الخليج 365” مؤسسة صحفية وإعلامية مرجعيتها المصداقية، موضحا أن يعتبر أى خبر صادر عن الخليج 365 بيانًا رسميًا لا يمكن التشكيك فيه.

وأوضح علي ماهر أن الجريدة تحظى بنخبة من المحررين الذين يتبعون أقصى درجات المهنية في التناول والسرد وتغطية المؤسسات والهيئات المختلفة، ما أكسبها ثقة كبيرة لدى الشارع الرياضي.



ندوة الكابتن على ماهر باليوم السابع (2)



ندوة الكابتن على ماهر باليوم السابع (3)



ندوة الكابتن على ماهر باليوم السابع (4)



ندوة الكابتن على ماهر باليوم السابع (5)



ندوة الكابتن على ماهر باليوم السابع (6)



الخليج 365 يكرم على ماهر (1)



الخليج 365 يكرم على ماهر (2)



الخليج 365 يكرم على ماهر (3)