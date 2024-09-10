محمد صلاح يقترب من معادلة رقم حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

سجل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الهدف الرابع لمنتخب مصر في شباك بوتسوانا، ليصل إلى هدفه الـ 56 في المباراة رقم 100 بقميص الفراعنة.

وفاز منتخب مصر على بوتسوانا برباعية نظيفة، سجل محمد صلاح ثالث أهدافها، ليقترب من لقب الهداف التاريخي للفراعنة، والمسجل باسم حسام حسن المدرب الحالي للمنتخب.

ويتبقى لمحمد صلاح 12 هدفا، ليعادل حسام حسن في صدارة ترتيب هدافي منتخب مصر، عبر التاريخ، إذ أن العميد هو الهداف التاريخي للفراعنة بـ68 هدفا.

يذكر أن صلاح خاض مباراتين مع منتخب مصر ضد سوازيلاند (إي سواتيني حاليا) وزامبيا في 2013، سجل خلالهما هدفين، ولكنهما غير معتمدتين رسميا.

وجاء ترتيب هدافي منتخب مصر التاريخيين كالآتي:

1- حسام حسن 69 هدفا

2- محمد صلاح 56 هدفا

3- محمد أبو تريكة 38 هدفا

4- أحمد حسن 33 هدفا

5- عمرو زكي 29 هدفا

6- عماد متعب 28 هدفا

7- حسن الشاذلي 25 هدفا

8- أحمد الكأس 25 هدفا

9- جمال عبد الحميد 21 هدفا

10- محمود تريزيجيه 20 هدفا

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