تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن بعد ثنائية بوتسوانا

تمكن محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر من صدارة ترتيب هدافي الفراعنة بعدما سجل ثنائية في شباك بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا تحت قيادة حسام حسن.

ويتقدم منتخب مصر على نظيره بوتسوانا بهدفين دون رد، سجلهما محمود تريزيجيه وذلك ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وسجل نجم الفراعنة الهدف الأول في الدقيقة 29 من متابعة تسديدة محمد صلاح التي ارتدت من الحارس ليسددها في الشباك.

وأضاف تريزيجيه الهدف الثاني في لمنتخب مصر في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعه، ليسددها في الشباك.

ورفع نجم الفراعنة رصيده من الأهداف تحت قيادة حسام حسن إلى أربعة أهدافه لينفرد بصدارة الهدافين، وذلك خلال خوضه 6 مباريات.

وتمكن تريزيجيه من المساهمة في 11 هدفا مع الفراعنة خلال آخر 11 مباراة رسمية، حيث سجل 8 أهداف، و 3 تمريرات حاسمة.

ترتيب هدافي منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

محمود حسن تريزيجيه 4 أهداف

رامي ربيعه 2

مصطفى محمد 1

محمد عبد المنعم 1

عمر مرموش 1

إبراهيم عادل 1

محمد صلاح 1