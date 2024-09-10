موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على بوتسوانا برباعية

يقدم “كورة 365” موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على نظيره بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وفاز منتخب مصر على نظيره بوتسوانا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

وسجل محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري، هدفين لصالح الفراعنة في شباك بوتسوانا.

فيما أحرز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الهدف الثالث، وأحرز مصطفي فتحي الهدف الرابع للفراعنة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على بوتسوانا

سيلاقي الفراعنة في مباراته القادمة نظيره موريتانيا في إطار الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة، يوم 7 أكتوبر المقبل في القاهرة.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب موريتانيا برصيد 3 نقاط، وكاب فيردي وبوتسوانا بدون نقاط.