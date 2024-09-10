يوسف الغايش يثير أزمة جديدة بين الاتحاد السكندري وسبورتنج

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت انباء انتقال لاعب منتخب مصر للشباب لكرة السلة ونادي سبورتنج يوسف الغايش إلى النادي الأهلي موجة من الغضب بين جماهير نادي الاتحاد السكندري ضد مجلس إدارة نادي سبورتنج برئاسة المهندس أحمد حسن .

وكان يوسف الغايش احد الاعبين المتميزين في منتخب مصر للشباب قد طاب الحصول على الاستغناء من نادي سبورتنج الانتقال للإقامة في القاهرة بحجة الدراسة الا ان المفاجأة كانت بطلب النادي الأهلي ضم الاعب لصفوفه و وفقا لمصادر داخل نادي سبورتنج تم عرض الأمر على المدير الفني لفريق سبورتنج اشرف توفيق الذي وافق على الاستغناء على الاعب في مفاجأة كبيرة لان نفس المدير الفني رفض مناقشة فكرة الاستغناء عن لاعب سبورتنج يوسف رفعت الذي سبق لنادي الاتحاد التقدم بطلب لشرائه الا ان إدارة سبورتنج رفضت بناء على رأي المدير الفني احد أبناء النادي الأهلي.

جماهير الاتحاد هاجمت بشدة إدارة سبورتنج معتبرة انها تدعم منافس الاتحاد السكندري الرئيسي على بطولات كرة السلة فيما ترفض دائما مساندة فريق الاتحاد السكندري متذكرة واقعة إيهاب امين الذي تم ايضا بيعه للنادي الأهلي رغم دخول الاتحاد السكندري لضم الاعب الذي ساهم بالكثير في انجازات فريق الأهلي في السنوات الأخيرة.