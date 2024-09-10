تطور مفاجئ يهدد انتقال الجابوني آرون بوبيندزا إلى الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير رومانية عن وجهة اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، المهاجم المنتظر انضمامه لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "فاناتيك" الرومانية، أن نادي رابيد بوخاريست هو الطرف الذي يريده اللاعب بإصرار، خاصة بعدما نجح سوموديكا المدير الفني لفريق بوخارست فى إقناع اللاعب بالقدوم إلى رومانيا على الرغم من إعلان الزمالك وصول بطاقة بوبيندزا الدولية.

وأشار التقرير إلى أن الزمالك أبلغ مسئولي رابيد بوخارست بأن بوبيندزا قد وقع معهم، إلا أن الموقع أكد ان هناك فرصًا لانتقال المهاجم إلى النادي الرومانى، على الرغم من أن العرض المقدم من الزمالك مثير للإعجاب.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل العرض الرومانى، موضحة: "لا نعرف قيمة العرض المقدم من نادي رابيد ولكن الأقرب ان يصل الي 1.5 مليون دولار في موسمين ، وان اللاعب لم يوقع علي عقود انتقاله للزمالك وأن النادي المصرى لا يملك البطاقة الدولية للاعب."

يشار إلى أن عرض الزمالك عبارة عن 3.3 مليون دولار مستحقات اللاعب في 3 مواسم، ويحصل على 300 ألف عند توقيعه، في موسم 2024-2025 يحصل على 800 ألف، ثم مليون وفي الأخير 1.2 مليون.

بجانب بعض الحوافز والمكافات المتمثلة في: 100 ألف دولار حال الفوز بدوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية ، و75 ألف دولار إذا حصل على الدوري في مصر، و25 ألفًا في الكأس، و20 ألفًا في كأس السوبر، و30 ألفًا في كأس السوبر الأفريقي، وفي حالة حصوله علي لقب هداف الدوري فسيحصل على 50 ألفًا" .