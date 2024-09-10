شكرا لقرائتكم خبر عن نادية فكرى لليوم السابع: حققت البرونزية بعد غياب 16 عاما عن التتويج..والزغروطة عشان أفرح المصريين والان مع تفاصيل الخبر

زغروطة عالية هزت صالة منافسات رفع الأثقال البارالمبى بدورة الألعاب التى تقام بباريس بعد تتويجها ببرونزية المنافسات لتخطف الأضواء من الأبطال أنها نادية فكرى، التى جاءت بقوة لتحصد برونزية البطولة بعد غياب 16 عاما عن التتويج البارالمبى وكونها حققت ميدالية لم يحققها سابقيها فى نفس عمرها

الخليج 365 حاور نادية فكرى فكان معها الحوار التالى...

بدأت ممارسة اللعب عام 1997 والإعاقة لحقت بى وسنى عام ونصف.

شاركت فى 4 دورات بارالمبية قبل باريس حققت خلالها 3 ميداليات وهى برونزية بارالمبياد سيدني 2002، وفضية أثينا 2004، وبرونزية بكين عام 2008.

الزميلة ياسمين يحيى مع البطلة نادية فكري

هم لهم الفضل بعد ربنا لولا دعم الأسرة وتشجيعهم أكيد كنت بطلت من زمان.

صلاح عطا زوجي لاعب بارالمبي وشارك في أربع دورات بارالمبية وآخرها طوكيو 2020 وحاصل على برونزية أثينا 2004.

هو الداعم الأساسي لي بعد ربنا هو من آمن بي ودعمني في أصعب الفترات وحين كنت أشعر بالتعب وخاصة في فترات الإصابات وأقول كفايه كده هو كان بيشحعني ويخليني أواصل وضحى عشانى.

الزميلة ياسمين يحيى مع البطلة نادية فكري

زوجى رفض يسافر باريس عشان أسافر أنا وأشارك، لأن والدتى كانت تساعدنى فى تربية أبنائى ففضل هو البقاء مع الأولاد حتى أشارك وأحقق ألقاب وبطولات، وفى طوكيو لم أسافر حتى يشارك هو مع منتخب الطائرة جلوس وفى أولمبياد ريو دى جانيرو سافرت أنا وشاركت ولكن قال لى أنه لن يشارك حتى أسافر أنا وأشارك.

الزميلة ياسمين يحيى مع البطلة نادية فكري

بالنسبه للزغروطة أنا من أول الميداليات وأنا بزغرط لزملائي فرحا بهم لكن لما عرفت إن الماتش متذاع وإن المصريين كلهم بيشفوني والجمهور الكبير الحاضر في صالة اللعب، قلت بالزغروطة نفرح كلنا الشعب المصري والشعب الفرنسي.

تهنئة الرئيس السيسي ليست بجديده على سيادته ولكنها جديدة بالنسبة لي فقد حصلت علي ثلاث ميداليات قبل ذلك ولم أحظي بتكريم من رئيس مصري قط ولكن هذه المره فقط سطر الرئيس السيسي أسمي بأحرف من نور وإن شاء الله سأنال التكريم اللائق من سيادته بعد الرجوع لمصرنا الحبيب.