شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف تجديد عقود الشناوي وبيرسي تاو قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لفتح ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم المقبل ، حيث يرغب مسئولو القلعة الحمراء في الإنتهاء من هذا الملف سريعاً وقبل بدء الموسم الجديد من أجل الحفاظ على استقرار الفريق واللاعبين قبل المنافسات القوية في الموسم الجديد.

وينتهي عقود محمد الشناوي والجنوب أفريقي بيرسي تاو بنهاية الموسم المقبل ، وينوي مسئولو الأهلي تجديد عقد الشناوي وزيادة القيمة المالية التي يحصل عليها تقديرا له بعد رفض العروض الخارجية التي وصلته مؤخرا للرحيل عن القلعة الحمراء كما يحسم موقف بيرسي تاو.

من ناحية أخرى، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

فيما بدأ مسئولو الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.