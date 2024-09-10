شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتقدم على بوتسوانا بهدفى تريزيجيه فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر الشوط الأول أمام بوتسوانا، متقدما بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

تقام المباراة على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بعد انفراد تام من محمد صلاح ليسدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعة إلى تريزيجيه الذي استلم الكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

في الدقيقة العاشرة أصيب رامي ربيعة لاعب منتخب مصر وتوقف اللعب، قبل استئنافه وكاد المنتخب يعزز التقدم بهدف ثانى بعد كرة وصلت لزيزو لكنه سجلها باستعجال اصطدمت بحارس المرمى وذهبت لخارج الملعب.

وبعد مرور 20 دقيقة لاحت فرصة جديدة للفراعنة، بعد محاولة من تريزيجيه لاختراق دفاعات بوتسوانا لكنها خرجت إلى ركلة مرمى.

هدأ ايقاع المباراة بعد ذلك من جانب المنتخبين، باستثناء بعد المحاولات منها تسديدة محمد صلاح التي تصدى لها الحارس بعد مرور 40 دقيقة تقريبا على بداية اللقاء.

وضم تشكيل المنتخب في حراسة المرمى: "محمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد هاني، وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، والهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أسامة فيصل، محمد صلاح".

وفي الإحتياطي تواجد كل من: "المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمد الشامي"، وخرج من القائمة حمزة علاء فقط.

وتضم بعثة منتخب مصر كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد عيد، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور ومصطفى محمد وعمر مرموش للإصابة وخرج أحمد حجازى من القائمة لظروف خاصة.

يتفوق المنتخب الوطني في القيمة التسويقية على بوتسوانا بفارق كبير، حيث تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الوطني 121 مليوناً و650 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب بوتسوانا مليوناً و150 ألف يورو.

يدير المباراة طاقم تحكيم صومالي بقيادة عمر عبدالقادر ارتان، ويعاونه كل من حمزة حاجي مساعد أول وعلي محمد مساعد ثاني وأحمد حسن حسين حكما رابعا.



احتفال تريزيجيه



ترزيجيه



تريزيجيه يسجل الهدف الثانى لـ مصر أمام بوتسوانا