شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية فى زيارة للأهرامات بعد نجاح منتدى الإعلام الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

حرص ضيوف منتدى الإعلام الرياضى من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية على زيارة الأهرامات بعد نجاح المنتدى الذى اختتم أمس بالقاهرة بمشاركة عدد كبير من الإعلاميين الرياضيين .



رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية فى زيارة للأهرامات

وشارك فى جلسات منتدى الإعلام الرياضى ، حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتب الصحفى الكبير حسن المستكاوي وبول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية والإعلاميين سيف زاهر وتامر صقر وميريهان عمرو لإدارة الجلسات.

كما شهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلاً عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الإتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى.

يذكر أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

تم تنظيم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.