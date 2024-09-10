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مصر وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا .. تريزيجيه يُكرر زيارة الشباك ويضاعف تقدم المنتخب

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مضاعفة النتيجة أمام بوتسوانا خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الأخير ، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم بالمغرب 2025.
 


جاء الهدف الثاني عبر اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 29 ، بعد أن سجل أولى الأهداف عند الدقيقة الخامسة أيضًا ، لتصبح النتيجة تفوق الفراعنة بثنائية من دون رد.
وجاء تشكيل منتخب مصر في المواجهة على النحو التالي : 
محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامي ربيعة ، حمدي فتحي ـ خالد صبحي ، محمد حمدي ، مروان عطية ، أحمد سيد زيزو ، محمود تريزيجيه ، محمد صلاح ،  أسامة فيصل.

ويتواجد على مقاعد الإحتياطي : المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمد الشامي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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