قيادات المنوفية فى إحتفالية كبيرة لنادى النجوم بالسادات بعد تسليم مجلس باظة

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم مجلس إدارة نادى النجوم الرياضى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية برئاسة تامر السيد باظة ، احتفالية كبيرة يحضرها قيادات وقامات المحافظه ، من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ومجلس مدينة المدينة ، ودكاترة الجامعة ، ورجال الأعمال بالمدينة ، وأعضاء الجمعية العمومية للنادي ، وذلك بمناسبة تسليم النادي للمجلس الذي تم انتخابه يوم الجمعة 4 فبراير عام 2022 بعد الحصول علي حكم قضائي من مجلس الدولة ، واستخراج الصيغة التنفيذية للحكم التي تم تسليم النادي علي ضوئها لعودة النادى للمجلس المنتخب برئاسة تامر باظه ومجلسه ، ليمارس المجلس أداء مهامه وإدارة شئون النادى الذي تراجع كثير على كافة المستويات الفنية والإدارية والإنشائية علي يد اللجان المؤقتة التي أدارت النادي علي مدار أكثر من 30 شهرا من عقد الجمعية العمومية التي أفرزت المجلس المنتخب ، وذلك بعد أن قامت لجنه من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بتسليم مهام النادى وتنفيذ الحكم سالف الذكر الصادر بتاريخ 28/8/2024 والتي ضمت كل من السادة عصام عزب مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية

، وسعيد عبدالعزيز الفقى مدير إدارة المراجعه الداخلية والحوكمة بالمديرية ، ومحمد حسنى عرفه مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية ، وإيهاب دياب مدير ادارة شباب السادات .

وقال تامر باظة إن المجلس سوف يبذل قصاري جهده للتطوير النادي والاهتمام بكافة الألعاب الرياضية ، والأنشطة الإجتماعية والثقافية بالنادى ، ليكون منارة لمدينة السادات ، مع الإهتمام بالشباب عصب الأمة وساعدها القوي ، ومشاركتهم في كافة الأنشطة ، ليكونوا طاقة إيجابية تخدم المجتمع المصري بصفة عامة والمدينة بصفة خاصة ، وأيضا الإهتمام بالناشئين والبراعم ، مع العزم علي إضافة أنشطة والعاب جديدة ، وإعادة ازدهارها والوصول بها إلى مستوى يليق بالمدينة الصناعية الكبيرة وأهلها من أبناء محافظة المنوفيه ، وناشد باظة الجميع بتظافر الجهود ، حتي يصل بالنادي إلي المستوي الذي يرضي رواده من أعضاء الجمعية العمومية ، وأهل المدينة ، متمنيا أن تستمر مديرية الشباب والرياضة في دعم النادي بخبرات رجالها وقادتها ، ودعمه ماليا للمضي في قدما في البدء في خطة التطوير التي وضعها المجلس في أول جلسة لمجلس الإدارة ، وتوجه باظة بالشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي كان يسعي جاهدا لتسليم النادي للمجلس المنتخب ، وأيضا سمير كرم مدير المديرية الذي حرص علي إحترام أحكام القضاء وتنفيذ الحكم في مدة قياسية بعد صدور حكم مجلس الدولة لصالح باظة ومجلسه .